HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Renk nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,40 Euro belassen. Ihr optimistischer Ansatz für die Aktien des Rüstungsunternehmens sei bestätigt worden, schrieb Analystin Marie-Therese Grübner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein möglicher Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen dürfte die Dringlichkeit einer Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Europa sogar noch erhöhen./tih/gl;