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25.11.2026 09:29:00
RENK Aktie News: Anleger greifen bei RENK am Vormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 32,20 EUR.
Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 32,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 28'847 Punkten liegt. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 32,31 EUR. Bei 32,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 9'042 RENK-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,90 EUR) erklomm das Papier am 12.01.2026. Gewinne von 107,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,47 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 5,39 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,686 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 05.11.2026. RENK hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,24 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 344.77 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 307.59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte RENK am 03.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 29.03.2028 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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