Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 32,35 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 28'965 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 32,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 50'859 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.01.2026 bei 66,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 106,80 Prozent zulegen. Bei 30,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 6,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR aus. RENK gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. RENK hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,24 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 344.77 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 307.59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 29.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,56 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rheinmetall, HENSOLDT oder RENK: Welche Rüstungsaktie langfristig das grösste Potenzial hat

Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?

RENK-Aktie im Plus: Neue Finanzchefin ab März 2027