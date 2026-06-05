Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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05.06.2026 17:58:23
Euronext-Handel CAC 40 verbucht zum Handelsende Abschläge
Letztendlich zogen sich die Börsianer in Paris zurück.
Schlussendlich verlor der CAC 40 im Euronext-Handel 0.32 Prozent auf 8’218.24 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.388 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.253 Prozent auf 8’265.13 Punkte an der Kurstafel, nach 8’244.29 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’296.01 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’218.24 Zählern.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0.575 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 8’062.31 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, stand der CAC 40 noch bei 8’045.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, stand der CAC 40 bei 7’790.27 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.281 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’642.23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten verzeichnet.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 330’689 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 227.897 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.25 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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