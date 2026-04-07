NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach der letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Kennziffern des Autokonzerns habe er seine Schätzungen an die positive Preisentwicklung im ersten Jahresviertel sowie das prozentual zweistellige Umsatzwachstum im Finanzdienstleistungsbereich angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he;