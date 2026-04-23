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Renault Aktie 293557 / FR0000131906

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23.04.2026 07:49:10

Renault Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer sei gut ins Jahr gestartet und habe im Kerngeschäft die Markterwartungen übertroffen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:30 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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