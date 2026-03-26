Renault Aktie 293557 / FR0000131906
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Renault Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analystin Eunice Lee beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer sich verändernden Nachfrage in der globalen Autobranche, wenn die Ölpreise über einen längeren Zeitraum hoch bleiben sollten. Sie erwarteten dadurch einen Schub für chinesische E-Autohersteller und japanische Hybridfahrzeuge. Gegenwind sieht sie vor allem für "Spritfresser" aus den USA. Hohe Kraftstoffkosten dürften die Verbreitung von Elektrofahrzeugen beschleunigen, sofern erschwingliche Modelle verfügbar seien und die Hybridnutzung weiter steigen werden. Erste Anzeichen für diese Entwicklung seien bereits erkennbar./ck/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
27.81 €
|
Abst. Kursziel*:
54.62%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
27.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.57%
|
Analyst Name::
Eunice Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
25.03.26
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
18.03.26
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
11.03.26
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Renault to cut reliance on Europe amid China onslaught (Financial Times)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.03.26