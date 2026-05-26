Bajaj-Mobility-Aktie: Tochter KTM in mutmasslichen Abgasskandal verwickelt

Händler sollen in mehreren europäischen Ländern KTM-Enduro-Motorräder mit illegalen Umbauten und manipulierten Zulassungspapieren verkauft haben. KTM sieht die Verantwortung bei den Käufern.

Im Zentrum der Medienberichte vom Dienstagabend stehen sogenannte entdrosselte Offroad-Motorräder. Verdeckte Recherchen sollen ergeben haben, dass Händler Motorräder mit voller Leistung, aber mit Papieren für die gedrosselte und damit strassenzugelassene Variante verkauft hätten.

Die Motorräder verfügen laut den Recherchen im regulären Strassenverkehr nun über deutlich höhere Leistung sowie massiv erhöhte Lärm- und Abgaswerte. Untersuchungen hätten gezeigt, dass einzelne Modelle die zulässigen Emissionswerte um ein Vielfaches überschreiten.

Die Recherchen wurden vom Netzwerk Climate Whistleblowers gemeinsam mit mehreren europäischen Medien koordiniert. Darunter waren das ZDF, der ORF, "Le Monde", "Der Spiegel" und "El País".

Zulassung erlischt

KTM weist die Vorwürfe zurück. Der Hersteller erklärte gegenüber den Medien, die Fahrzeuge würden ausschliesslich im homologierten und strassenzugelassenen Zustand ausgeliefert. Umbauten erfolgten nur auf ausdrücklichen Wunsch der Kunden für den Wettbewerbseinsatz. Händler würden dabei ausdrücklich darauf hinweisen, dass dadurch die Strassenzulassung erlösche.

Die EU-Kommission zeigte sich gegenüber dem ZDF alarmiert und erklärte: "Jegliche Änderungen an typgenehmigten Fahrzeugen führen dazu, dass die Fahrzeuge nicht mehr den Vorschriften entsprechen." Der Hersteller sei verpflichtet, "die erforderlichen Korrekturmassnahmen zu ergreifen."

Das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) leitete Untersuchungen ein. Sollten dabei Verstösse festgestellt werden, werde die Behörde Massnahmen gegen beteiligte Unternehmen ergreifen, hiess es.

KTM stellt Sport- und Offroad-Motorräder her und zählt zu den grössten Herstellern Europas. Die Firma gehört zur börsenkotierten Bajaj Mobility AG, die von der indischen Bajaj Auto kontrolliert wird.

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Mattighofen (awp)