Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Palantir-Aktie im Zwiespalt: Wenn High-Tech-Profite auf moralische Bedenken treffen
Tiefrote Zahlen in Zürich: SIX meldet Jahresverlust in Millionenhöhe
Puig-Aktie schiesst hoch: Milliarden-Fusion mit Estée Lauder?
Aktien-Boom: Rheinmetalls MARTE-Panzer begeistert - So reagieren HENSOLDT, RENK und TKMS
TotalEnergies-Aktie: Offshore-Pläne in den USA gestoppt - Konzern zieht Konsequenzen - Ørsted & Equinor ebenfalls im Fokus
Renault Aktie 293557 / FR0000131906

25.58
CHF
0.50
CHF
1.99 %
23.03.2026
BRXC
Renault Hold

Renault
25.58 CHF 1.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 34 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit ihrer futuREady-Strategie gingen die Franzosen einen unkonventionelleren Weg, um wettbewerbsfähig zu bleiben, schrieb Philippe Houchois am Montagabend. Letztlich müssten sie aber unter Beweis stellen, dass dies der Profitabilität zugutekomme, und nicht lediglich Margen gegen Dividenden getauscht würden./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
28.06 € 		Abst. Kursziel*:
10.48%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
28.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.93%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:02 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
16.03.26 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.03.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
11.03.26 Renault Outperform Bernstein Research
10.03.26 Renault Outperform Bernstein Research
