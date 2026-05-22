Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Rio Tinto Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7200 auf 8280 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Minenwerte preisten bereits ein Deeskalation-Szenario im Nahen Osten ein, schrieb Dominic O'Kane am Montagabend. Viele Bewertungen im Sektor seien hoch und der globale Konjunkturgegenwind blase deutlich. Der Experte passte die Eisenerzpreise in seinen Modellen aber nach oben an. Die operativen Gewinnschätzungen für 2026 steigen im Schnitt um ein Viertel./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
82.80 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
90.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
77.77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
22.05.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
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20.05.26
|FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rio Tinto von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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20.05.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
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|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
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19.05.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
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19.05.26
|Börse Europa: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu Rio Tinto plc
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|22.04.26
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|06:32
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Rio Tinto Hold
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|22.04.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
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