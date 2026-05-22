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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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22.05.2026
BRXC
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26.05.2026 06:32:43

Rio Tinto Neutral

Rio Tinto
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7200 auf 8280 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Minenwerte preisten bereits ein Deeskalation-Szenario im Nahen Osten ein, schrieb Dominic O'Kane am Montagabend. Viele Bewertungen im Sektor seien hoch und der globale Konjunkturgegenwind blase deutlich. Der Experte passte die Eisenerzpreise in seinen Modellen aber nach oben an. Die operativen Gewinnschätzungen für 2026 steigen im Schnitt um ein Viertel./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
82.80 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
90.94 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
77.77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
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12.05.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
22.04.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
22.04.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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