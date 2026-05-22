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Merck Aktie 412799 / DE0006599905

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1.15
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22.05.2026
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26.05.2026 07:14:43

Merck Hold

Merck
117.38 CHF 1.50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA nach einem Analystenwechsel von 180 auf 129 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das untere Ende der Zielspanne für das mittelfristige Wachstum sei inzwischen angemessen eingepreist, schrieb James Vane-Tempest am Montag. Es ist die erste Analyse von Vane-Tempest über den deutschen Pharma- und Spezialchemiekonzern und die erste Bewertung von Merck durch Jefferies seit vielen Jahren. Die Aktien der Darmstädter seien auf dem derzeitigen Niveau fair bewertet, schrieb Vane-Tempest. Innovationen könnten allerdings auch für Überraschungen sorgen./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 01:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
129.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
129.95 € 		Abst. Kursziel*:
-0.73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
128.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.12%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
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