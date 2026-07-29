Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Marge der Online-Apotheke habe im zweiten Quartal deutlich über den Erwartungen gelegen, schrieb Yannik Siering in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten sei das Geschäft weiterhin dynamisch verlaufen./rob/mf/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68.70 €
|
Abst. Kursziel*:
67.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69.62%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-