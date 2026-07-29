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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

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29.07.2026 11:47:16

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
66.00 CHF 4.78%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Marge der Online-Apotheke habe im zweiten Quartal deutlich über den Erwartungen gelegen, schrieb Yannik Siering in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten sei das Geschäft weiterhin dynamisch verlaufen./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68.70 € 		Abst. Kursziel*:
67.39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
69.62%
Analyst Name::
Yannik Siering 		KGV*:
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