Redcare Pharmacy 66.00 CHF 4.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Marge der Online-Apotheke habe im zweiten Quartal deutlich über den Erwartungen gelegen, schrieb Yannik Siering in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten sei das Geschäft weiterhin dynamisch verlaufen./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.