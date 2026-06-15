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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

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18.06.2026 07:16:11

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 87,50 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal belegten ein starkes Wachstum der Online-Apotheke im deutschsprachigen Raum, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwoch. Diese Absatzregion sei nach wie vor ein wesentlicher Wachstumstreiber. Aber auch auf den internationalen Märkten entwickele sich das Unternehmen gut./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64.45 € 		Abst. Kursziel*:
42.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.76%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
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