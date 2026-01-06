FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Auch wenn der Zeitpunkt einer Verbesserung der Anlegerstimmung weiterhin ungewiss sei, rechne er mit einer Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung, schrieb Jan Koch in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen der Versandapotheke zum vierten Quartal. Redcares komplette Zahlen stehen am 4. März an, in der laufenden Woche werden jedoch bereits die Umsatzzahlen erwartet./ck/jha/;