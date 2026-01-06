Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

66.52
CHF
3.32
CHF
5.26 %
17:29:56
BRXC
Redcare Pharmacy
66.52 CHF 5.26%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Auch wenn der Zeitpunkt einer Verbesserung der Anlegerstimmung weiterhin ungewiss sei, rechne er mit einer Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung, schrieb Jan Koch in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen der Versandapotheke zum vierten Quartal. Redcares komplette Zahlen stehen am 4. März an, in der laufenden Woche werden jedoch bereits die Umsatzzahlen erwartet./ck/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

