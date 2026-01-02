Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
63.99CHF
0.80CHF
1.27 %
13:25:15
BRXC
06.01.2026 11:50:30
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy
63.99 CHF 1.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die bei der Online-Apotheke leicht rückläufige Nutzeraktivität bei E-Rezepten im Dezember entspreche den Erwartungen und spiegele die saisonalen Schwankungen und den typischen Rückgang während der Feiertage wider, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68.55 €
|
Abst. Kursziel*:
118.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
116.92%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
05.01.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.01.26
|MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
30.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
30.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
