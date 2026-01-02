Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.01.2026 11:50:30

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die bei der Online-Apotheke leicht rückläufige Nutzeraktivität bei E-Rezepten im Dezember entspreche den Erwartungen und spiegele die saisonalen Schwankungen und den typischen Rückgang während der Feiertage wider, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68.55 € 		Abst. Kursziel*:
118.82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
116.92%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:50 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
30.10.25 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
29.10.25 Redcare Pharmacy Sell UBS AG
mehr Analysen
