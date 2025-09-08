Redcare Pharmacy 68.21 CHF -1.16% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy nach einer Gesprächsrunde mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst und Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Themen seien wichtige Faktoren für den Aktienkurs der Versandapotheke wie das deutsche Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, das Wettbewerbsumfeld, die regulatorischen Rahmenbedingungen und das Margenprofil gewesen, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt habe das Gespräch dazu beigetragen, die Anleger zu beruhigen. Dies hätten anschließende Rückmeldungen ihm gegenüber gezeigt./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





