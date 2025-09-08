Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy nach einer Gesprächsrunde mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst und Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Themen seien wichtige Faktoren für den Aktienkurs der Versandapotheke wie das deutsche Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, das Wettbewerbsumfeld, die regulatorischen Rahmenbedingungen und das Margenprofil gewesen, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt habe das Gespräch dazu beigetragen, die Anleger zu beruhigen. Dies hätten anschließende Rückmeldungen ihm gegenüber gezeigt./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
214.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74.15 €
|
Abst. Kursziel*:
188.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
189.38%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.09.25
|MDAX aktuell: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert (finanzen.ch)
|
05.09.25
|MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|03.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
