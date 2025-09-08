Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Redcare Pharmacy Aktie

68.21
CHF
-0.80
CHF
-1.16 %
08.09.2025
BRXC
10.09.2025

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
68.21 CHF -1.16%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy nach einer Gesprächsrunde mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst und Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Themen seien wichtige Faktoren für den Aktienkurs der Versandapotheke wie das deutsche Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, das Wettbewerbsumfeld, die regulatorischen Rahmenbedingungen und das Margenprofil gewesen, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt habe das Gespräch dazu beigetragen, die Anleger zu beruhigen. Dies hätten anschließende Rückmeldungen ihm gegenüber gezeigt./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
214.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74.15 € 		Abst. Kursziel*:
188.60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
189.38%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

03.09.25 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
28.08.25 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
