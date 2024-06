NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 6000 Pence auf "Outperform" belassen. Chinas Online-Einzelhandel habe im Mai beeindruckt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Die meisten europäischen Konsumgüterhersteller hätten Marktanteile gewonnen, mit Ausnahme von Henkel./ag/mis;