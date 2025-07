NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Reckitt von 5700 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Kurssprung nach den Geschäftszahlen zeige die Begeisterung am Markt darüber, was aus Reckitt werden könne, nämlich ein Konsumgüter- und Haushaltswarenkonzern mit beständigem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und Margenverbesserungen, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag nach dem Bericht der Briten./rob/ajx/he;