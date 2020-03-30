Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Aktuelle Marktdaten für die vier Wochen bis Mitte Juli zeigten eine trägere Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren im Vergleich zu den vorigen vier Wochen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelmarkt habe sich etwas besser gehalten. Mit Blick auf die einzelnen Unternehmen hätten sich dabei recht unterschiedliche Entwicklungen gezeigt./mis/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Plc Outperform
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
65.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
54.72 £ 		Abst. Kursziel*:
18.79%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:39 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
08:33 Reckitt Benckiser Hold Jefferies & Company Inc.
25.07.25 Reckitt Benckiser Equal Weight Barclays Capital
24.07.25 Reckitt Benckiser Outperform RBC Capital Markets
24.07.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
