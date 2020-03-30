|Kurse + Charts + Realtime
Reckitt Benckiser Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Aktuelle Marktdaten für die vier Wochen bis Mitte Juli zeigten eine trägere Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren im Vergleich zu den vorigen vier Wochen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelmarkt habe sich etwas besser gehalten. Mit Blick auf die einzelnen Unternehmen hätten sich dabei recht unterschiedliche Entwicklungen gezeigt./mis/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Plc Outperform
|
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
65.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
54.72 £
|
Abst. Kursziel*:
18.79%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Analysen zu Reckitt Benckiser Plc
|11:39
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Reckitt Benckiser Equal Weight
|Barclays Capital
|11:39
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|11:39
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
