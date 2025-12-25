Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
|Profitable Reckitt Benckiser-Investition?
|
25.12.2025 10:02:05
FTSE 100-Wert Reckitt Benckiser-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Reckitt Benckiser-Investment von vor 10 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Reckitt Benckiser-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Reckitt Benckiser-Anteilen an der Börse LSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62.26 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Reckitt Benckiser-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.606 Reckitt Benckiser-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 59.78 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96.02 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3.98 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Reckitt Benckiser betrug jüngst 40.23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Reckitt Benckiser Plc
Analysen zu Reckitt Benckiser Plc
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|RBC Capital Markets
|15.08.25
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|27.03.24
|Reckitt Benckiser Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.24
|Reckitt Benckiser Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.24
|Reckitt Benckiser Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.02.24
|Reckitt Benckiser Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.02.24
|Reckitt Benckiser Underperform
|Jefferies & Company Inc.
