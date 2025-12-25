Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Goldman Sachs Ausblick: Wo 2026 die Renditen liegen - und wo die Gefahren
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Overthinking am Arbeitsplatz: Wie man dem Teufelskreis entkommt
TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet
DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Healthineers-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Profitable Reckitt Benckiser-Investition? 25.12.2025

FTSE 100-Wert Reckitt Benckiser-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Reckitt Benckiser-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Reckitt Benckiser-Aktie Investoren gebracht.

Reckitt Benckiser
63.26 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Reckitt Benckiser-Anteilen an der Börse LSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62.26 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Reckitt Benckiser-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.606 Reckitt Benckiser-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 59.78 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96.02 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3.98 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Reckitt Benckiser betrug jüngst 40.23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

17.12.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
25.11.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
17.09.25 Reckitt Benckiser Outperform RBC Capital Markets
15.08.25 Reckitt Benckiser Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
