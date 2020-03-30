Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Reckitt Benckiser Aktie

66.80
CHF
58.62
CHF
716.43 %
30.03.2020
SWX
11.08.2025 08:33:09

Reckitt Benckiser Hold

Reckitt Benckiser
60.99 CHF 14.82%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 5000 auf 5200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern habe im zweiten Quartal das Wachstum aus eigener Kraft im Kerngeschäft die Markterwartung übertroffen, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Geschäfte in den Schwellenländern hätten deutlich angezogen. In den entwickelten Märkten aber hinkten die Briten hinterher./rob/la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Reckitt Benckiser Plc Hold
