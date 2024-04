LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rational auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 834 Euro belassen. Für die europäischen Investitionsgüterkonzerne dürfte sich das erste Quartal wie vom Markt erwartet entwickelt haben, schrieb Analyst James Winchester in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Die Talsohle der Branchenkonjunktur scheine durchschritten, und in einigen Regionen gebe es erste Wachstumsanzeichen. Für das zweite Halbjahr rechne er mit einer Stabilisierung in Europa und einem gewissen Wachstum in den USA./edh/men;