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05.08.2026 17:23:14
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 64.607,59 US-Dollar und damit 0,83 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 64.075,15 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,5 Prozent auf 8,24 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -10,6 Prozent.
Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,73 Prozent auf 45,18 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 44,86 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,61 Prozent auf 1.880,44 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.869,12 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,21 Prozent auf 213,83 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 213,39 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um 0,84 Prozent auf 1,064 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,073 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (350,67 US-Dollar) geht es um 0,88 Prozent auf 353,75 US-Dollar nach oben.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1927 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,1914 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1675 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1687 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3274 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3269 US-Dollar.
Zudem gewinnt Binancecoin am Mittwochnachmittag hinzu. Um 1,65 Prozent auf 602,56 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 592,80 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0700 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 74,02 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 73,74 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (6,688 US-Dollar) geht es um 0,82 Prozent auf 6,634 US-Dollar nach unten.
Zudem gewinnt Chainlink am Mittwochnachmittag hinzu. Um 0,35 Prozent auf 8,172 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 8,144 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6933 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,6913 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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