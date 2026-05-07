RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
597.00CHF
2.00CHF
0.34 %
12:25:12
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.05.2026 10:34:41
RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rational auf "Buy" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Der Großküchenausstatter habe mit seinen Erstquartalszahlen die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei weiterhin ein Kauf und biete noch einigen Raum bis zum Kursziel./rob/mf/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
800.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
655.00 €
|
Abst. Kursziel*:
22.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
656.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.86%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
06.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.05.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.05.26
|EQS-News: Rational AG baut Wachstum im ersten Quartal 2026 auf 8 Prozent aus - organisch +11 Prozent (EQS Group)
|
06.05.26
|EQS-News: Rational AG ramps up growth to 8 percent in the first quarter of 2026 – organic growth of 11 percent (EQS Group)
|
30.04.26
|RATIONAL-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu RATIONAL AG
|10:34
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:34
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:34
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|596.50
|0.25%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:17
|
JP Morgan Chase & Co.
Fraport Overweight
|10:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Michelin Neutral
|10:36
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vestas Wind Systems A-S Hold
|10:35
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
STMicroelectronics Buy
|10:34
|
Warburg Research
RATIONAL Buy
|10:33
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SUSS MicroTec Buy
|10:32
|
DZ BANK
Fresenius Medical Care Kaufen