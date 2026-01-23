HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Kleinere Branchenvertreter wie Elmos und PVA Tepla seien gut positioniert, um von den besseren Investitionsaussichten in der Waferproduktion oder der Nachfrage aus dem Autosektor, die ihren Tiefpunkt erreicht haben dürfte, zu profitieren. PVA Tepla sei hier wegen der Auftragsstärke und der attraktiven Bewertung ihr bevorzugter Titel./gl/edh;