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05.10.2026 11:52:57

PUMA SE Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 25,50 auf 22,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsbedingungen für den Sportwarenhersteller hätten sich stärker eingetrübt als erwartet, schrieb Robert Krankowski in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen am 30. Oktober. Der Gegenwind dürfte nach dem Übergangsjahr 2026 auch ins neue Jahr hinein anhalten./rob/gl/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
22.00 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
21.99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
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28.09.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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