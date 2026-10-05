PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 25,50 auf 22,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsbedingungen für den Sportwarenhersteller hätten sich stärker eingetrübt als erwartet, schrieb Robert Krankowski in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen am 30. Oktober. Der Gegenwind dürfte nach dem Übergangsjahr 2026 auch ins neue Jahr hinein anhalten./rob/gl/nas;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22.70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22.00 €
|
Abst. Kursziel*:
3.18%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
21.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.23%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
02.10.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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Analysen zu PUMA SE
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|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|29.09.26
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