NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 40 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Anleger honorierten, dass die geschäftliche Talsohle im ersten Quartal nicht so tief wie befürchtet sei, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch im Tagesverlauf überarbeiteten Studie. Dazu komme die bessere Resonanz im Lifestyle-Bereich des Sportartikelherstellers. Die schwierigere langfristige Debatte drehe sich allerdings um Fortschritte in den USA und in China./gl/he;