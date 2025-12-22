Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gelbes Edelmetall 22.12.2025 07:19:36

Gold kostet erstmals mehr als 4'400 US-Dollar - Erster Rekord seit Oktober

Gold kostet erstmals mehr als 4'400 US-Dollar - Erster Rekord seit Oktober

Der Goldpreis ist am Montag im frühen Handel zum ersten Mal seit Oktober auf ein Rekordhoch geklettert.

Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) kletterte im frühen Handel um bis zu eineinhalb Prozent auf etwas mehr als 4'403 US-Dollar.

Dies ist der erste Rekord seit Oktober, als der Goldpreis in einer wochenlang anhaltenden Rally bis auf etwas mehr als 4380 Dollar gestiegen war, bevor er in den Wochen zeitweise wieder unter die Marke von 4'000 Dollar zurückgefallen war.

Mit dem Anstieg am Montag liegt der Goldpreis kurz vor Jahresende 68 Prozent im Plus. Das Edelmetall ist damit eine der gefragtesten Anlageklassen in diesem Jahr. Zudem steuert es auf den höchsten Jahresgewinn seit 1979 zu: Damals war der Preis für eine Feinunze um 127 Prozent gestiegen.

Noch gefragter als Gold war in diesem Jahr Silber. Der Preis für eine Feinunze Silber erklomm am Montag mit knapp 69,50 Dollar ein weiteres Rekordhoch.

Den Jahresgewinn baute Silber zum Wochenanfang um drei Prozentpunkte auf 140 Prozent aus. Gründe für die starken Kursgewinne bei den beiden Edelmetallen gibt es einige. So flüchten zum Beispiel viele Investoren in Zeiten hoher politischer Unsicherheiten in sogenannte "sichere Häfen". Edelmetalle gelten als eben solche. Zudem haben im Jahresverlauf viele Notenbanken ihre Goldbestände aufgestockt.

/zb

LONDON (awp international)

Gold und Silber glänzen: Rekordmarken im Blick

Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’644.27 11’051.95
Gold Krügerrand 1 oz 3’597.90 3’425.69
Gold Philharmoniker 1 oz 3’627.78 3’460.47
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 684.55 646.40
Goldbarren 250 g - philoro 28’605.16 27’654.81
Silber CombiBar® 100 g 299.58 199.07
Silber Maple Leaf 1 oz 64.21 54.88
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’002.19 1’722.70

