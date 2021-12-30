PUMA 19.46 CHF -0.43% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. James Grzinic schrieb am Donnerstag in seinem ersten Kommentar, dass die Erwartungen im dritten Quartal weitgehend erfüllt worden seien. Die strategische Neuausrichtung des Sportartikelherstellers beinhalte das Ziel, diesen wieder unter die Top 3 der globalen Marken zu bringen - mit Marktanteilsgewinnen und einer gesunden Gewinnentwicklung. Der Weg dazu sei aber unsicher./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



