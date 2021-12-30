PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
PUMA SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. James Grzinic schrieb am Donnerstag in seinem ersten Kommentar, dass die Erwartungen im dritten Quartal weitgehend erfüllt worden seien. Die strategische Neuausrichtung des Sportartikelherstellers beinhalte das Ziel, diesen wieder unter die Top 3 der globalen Marken zu bringen - mit Marktanteilsgewinnen und einer gesunden Gewinnentwicklung. Der Weg dazu sei aber unsicher./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Hold
Unternehmen:
PUMA SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
22.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
20.13 €
Abst. Kursziel*:
9.29%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
20.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.37%
Analyst Name::
James Grzinic
KGV*:
-