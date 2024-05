HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Puma SE mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Seine Schätzungen am oberen Ende der Konzernziele erschienen zunehmend besser erreichbar, schrieb Analyst Jörg Frey am Freitag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts und der Signale aus der Telefonkonferenz./ag/men;