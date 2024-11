NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Marcus Diebel am Montagabend in seinem Ausblick auf den Halbjahresbericht. Er rechnet mit starken Ergebnissen./ag/gl;