Top News
Börsenausstieg von Just Eat: Prosus zieht Lieferando-Mutter am 17. November ab - so reagieren die Aktien
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
Amazon-Aktie im Blick: Kann der Tech-Gigant im KI-Rennen noch aufholen?
Novo Nordisk-Aktie verlustreich: Trump veröffentlicht Preisdetails zu Ozempic
Stellantis-Aktie verliert: Stellantis sucht Produktionslösung für ehemaliges Jeep-Werk in Ontario
Just Eat Takeaway.com Aktie

Delisting 17.10.2025 09:49:40

Börsenausstieg von Just Eat: Prosus zieht Lieferando-Mutter am 17. November ab - so reagieren die Aktien

Prosus hat in einer Nachfrist noch weitere Anteile an dem Lieferkonzern Just Eat Takeaway eingesammelt.

Just Eat Takeaway.com
18.34 CHF -1.57%
Kaufen Verkaufen
Wie der Investor mitteilte, hält er nun 98,19 Prozent an dem niederländischen Lieferando-Mutterkonzern. Prosus kündigte an, Just Eat Takeaway am 17. November von der Börse zu nehmen. Anfang Oktober hatte Prosus eine Beteiligung von 90,1 Prozent gemeldet.

Während Prosus-Aktien am Freitag an der EURONEXT Amsterdam zeitweise um 2,90 Prozent fallen auf 57,00 Euro, steigen Just Eat-Papiere um 0,70 Prozent an auf 20,10 Euro.

DOW JONES

