Just Eat Takeaway.com Aktie 34016213 / NL0012015705
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Delisting
|
17.10.2025 09:49:40
Börsenausstieg von Just Eat: Prosus zieht Lieferando-Mutter am 17. November ab - so reagieren die Aktien
Prosus hat in einer Nachfrist noch weitere Anteile an dem Lieferkonzern Just Eat Takeaway eingesammelt.
Just Eat Takeaway.comWie der Investor mitteilte, hält er nun 98,19 Prozent an dem niederländischen Lieferando-Mutterkonzern. Prosus kündigte an, Just Eat Takeaway am 17. November von der Börse zu nehmen. Anfang Oktober hatte Prosus eine Beteiligung von 90,1 Prozent gemeldet.
18.34 CHF -1.57%
Während Prosus-Aktien am Freitag an der EURONEXT Amsterdam zeitweise um 2,90 Prozent fallen auf 57,00 Euro, steigen Just Eat-Papiere um 0,70 Prozent an auf 20,10 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
Nachrichten zu Just Eat Takeaway.com
|
11.08.25
|Brussels approves €4.1bn acquisition of Just Eat Takeaway by Prosus (Financial Times)
|
31.07.25
|Juli 2025: So schätzen Experten die Just Eat Takeawaycom-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.04.25
|Wie Experten die Just Eat Takeawaycom-Aktie im April einstuften (finanzen.net)
|
23.04.25
|Just Eat-Aktie tiefer: Weniger Essensbestellungen (AWP)