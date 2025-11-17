Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
54.11CHF
-0.90CHF
-1.63 %
09:00:07
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.11.2025 09:34:56
Prosus Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus von 63 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Internet-Beteiligungsholding habe ermutigende vorläufige Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr veröffentlicht, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Sie hob ihre Schätzungen an./gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
Unternehmen:
Prosus N.V.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
58.28 €
Abst. Kursziel*:
26.97%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
58.23 €
Abst. Kursziel aktuell:
27.08%
Analyst Name::
Silvia Cuneo
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Prosus N.V.
17.11.25
|EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
10.11.25