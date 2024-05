NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Fabricio Bloisi werde der neue Chef von Prosus und dem Mutterkonzern Naspers, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit werde eine starke Botschaft der Kontinuität gesendet, denn alle strategischen Ziele blieben unverändert./tih/gl;