20.11.2025 15:58:02

Prosus Overweight

Prosus
53.51 CHF -1.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie der niederländischen Internet-Beteiligungsholding Prosus von 69 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Damit trage er dem von seinem JPMorgan-Kollegen angehobenen Kursziel für die wichtige chinesische Beteiligung Tencent Rechnung, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:11 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
58.08 € 		Abst. Kursziel*:
27.41%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.92%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

