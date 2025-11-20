Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
53.51CHF
-0.60CHF
-1.11 %
17:30:00
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.11.2025 15:58:02
Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie der niederländischen Internet-Beteiligungsholding Prosus von 69 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Damit trage er dem von seinem JPMorgan-Kollegen angehobenen Kursziel für die wichtige chinesische Beteiligung Tencent Rechnung, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
58.08 €
|
Abst. Kursziel*:
27.41%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.92%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse