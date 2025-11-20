Prosus 53.51 CHF -1.11% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie der niederländischen Internet-Beteiligungsholding Prosus von 69 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Damit trage er dem von seinem JPMorgan-Kollegen angehobenen Kursziel für die wichtige chinesische Beteiligung Tencent Rechnung, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/he;

