Highland Critical Minerals-Aktie bricht massiv ein: Kapitalmassnahme hat Folgen

• Highland-Aktie bricht nach vorheriger 400-Prozent-Rally ein• Neue Aktien ausgegeben• Gesamtzahl der Aktien steigt

Dramatischer Kurssturz erschüttert Anleger

Die Aktie von Highland Critical Minerals durchlebte eine aussergewöhnlich turbulente Handelswoche. Allein am 18. November verzeichneten die Papiere an der kanadischen Börse einen Tagesverlust von bis zu 40 Prozent und rutschten im Tief auf bis zu 1,90 CAD ab. Der Abwärtstrend setzt sich heute beschleunigt fort: Schlussendlich stand ein Abschlag von 21,33 Prozent auf 1,18 CAD an der Tafel. Diese massiven Kursverluste kommen etwas überraschend, da die Aktie zuvor eine beeindruckende Performance hingelegt hatte - bis Mitte November stand noch auf Drei-Monats-Sicht ein Kursplus von fast 400 Prozent zu Buche.

Neue Aktien ausgegeben

Das Unternehmen hat gemäss dem vorgeschriebenen Formular 9 eine Mitteilung über die beabsichtigte Ausgabe von gelisteten Wertpapieren veröffentlicht. Die Mitteilung datiert vom 20. November 2025.

Das Unternehmen plant demnach die Ausgabe von insgesamt 50'000 neuen Wertpapieren. Der Preisstichtag für die Mitteilung über die geplante Ausgabe war der 7. November 2025. Der Schlusskurs des Marktes am Tag vor dieser Mitteilung lag bei 4,25 CAD.

Vor dieser Kapitalmassnahme betrug die Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere der Highland Critical Minerals Corp. 23'208'082 Aktien. Nach der Ausgabe der 50'000 zusätzlichen Wertpapiere wird die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien auf 23'258'082 steigen.

Redaktion finanzen.ch