Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’633 0.7%  SPI 17’342 0.5%  Dow 46’245 1.1%  DAX 23’092 -0.8%  Euro 0.9307 0.2%  EStoxx50 5’515 -1.0%  Gold 4’066 -0.3%  Bitcoin 68’853 -1.4%  Dollar 0.8081 0.3%  Öl 62.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Highland Critical Minerals-Aktie bricht massiv ein: Kapitalmassnahme hat Folgen
AIFs vs. UCITS-ETFs - Was bedeutet das eigentlich?
Ray Dalio sieht Gefahr: Fed-Politik könnte neue Krise auslösen
D-Wave Quantum tiefer: Warrants-Deadline verstreicht
Suche...
Plus500 Depot

Highland Critical Minerals Aktie 145553500 / CA43005Y1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Neue Aktien 21.11.2025 22:22:57

Highland Critical Minerals-Aktie bricht massiv ein: Kapitalmassnahme hat Folgen

Highland Critical Minerals-Aktie bricht massiv ein: Kapitalmassnahme hat Folgen

Nach einer beeindruckenden Kursrally von fast 400 Prozent ist die Aktie von Highland Critical Minerals massiv eingebrochen und verzeichnet dramatische Verluste.

Highland Critical Minerals
0.70 EUR -27.60%
Kaufen Verkaufen
• Highland-Aktie bricht nach vorheriger 400-Prozent-Rally ein
Neue Aktien ausgegeben
• Gesamtzahl der Aktien steigt

Dramatischer Kurssturz erschüttert Anleger

Die Aktie von Highland Critical Minerals durchlebte eine aussergewöhnlich turbulente Handelswoche. Allein am 18. November verzeichneten die Papiere an der kanadischen Börse einen Tagesverlust von bis zu 40 Prozent und rutschten im Tief auf bis zu 1,90 CAD ab. Der Abwärtstrend setzt sich heute beschleunigt fort: Schlussendlich stand ein Abschlag von 21,33 Prozent auf 1,18 CAD an der Tafel. Diese massiven Kursverluste kommen etwas überraschend, da die Aktie zuvor eine beeindruckende Performance hingelegt hatte - bis Mitte November stand noch auf Drei-Monats-Sicht ein Kursplus von fast 400 Prozent zu Buche.

Neue Aktien ausgegeben

Das Unternehmen hat gemäss dem vorgeschriebenen Formular 9 eine Mitteilung über die beabsichtigte Ausgabe von gelisteten Wertpapieren veröffentlicht. Die Mitteilung datiert vom 20. November 2025.

Das Unternehmen plant demnach die Ausgabe von insgesamt 50'000 neuen Wertpapieren. Der Preisstichtag für die Mitteilung über die geplante Ausgabe war der 7. November 2025. Der Schlusskurs des Marktes am Tag vor dieser Mitteilung lag bei 4,25 CAD.

Vor dieser Kapitalmassnahme betrug die Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere der Highland Critical Minerals Corp. 23'208'082 Aktien. Nach der Ausgabe der 50'000 zusätzlichen Wertpapiere wird die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien auf 23'258'082 steigen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Novo-Nordisk-Aktie: Preissenkungen, gesenkte Prognose und auffällige Insider-Transaktionen

Bildquelle: Immersion Imagery / Shutterstock.com

Nachrichten zu Highland Critical Minerals Corp. Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?