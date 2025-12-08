Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783

48.78
CHF
-0.11
CHF
-0.22 %
14:04:34
BRXC
08.12.2025 12:51:27

Prosus Overweight

Prosus
48.78 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 66,80 auf 71,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zu der Beteiligungsgesellschaft auf leichte Anpassungen, was Aktienrückkäufe und die Kapitalverwendung betrifft. Außerdem hob er kurzfristige Unsicherheiten bei Beteiligungen abseits des Internetkonzerns Tencent hervor, insbesondere im Essenslieferbereich. Mittel- bis langfristig blieben Prosus und der Mutterkonzern Naspers jedoch sehr attraktive Anlagemöglichkeiten./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 22:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

