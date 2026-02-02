Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
41.40CHF
0.80CHF
1.97 %
13:52:14
SWX
05.02.2026 12:43:11
Prosus Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Brief an die Aktionäre zeige Zurückhaltung vor größeren Übernahmen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. Damit wolle man gewisse Anlegersorgen beschwichtigen./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.51 €
|
Abst. Kursziel*:
75.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75.53%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Prosus N.V.
Analysen zu Prosus N.V.
|12:43
|Prosus Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|41.40
|1.97%
