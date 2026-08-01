|Wochenentwicklung
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01.08.2026 03:33:44
KW 31: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand
Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.Weiterlesen!
KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im grünen Bereich -- SMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schliessen stärker - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt verlor im Verlauf den Halt, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost notierten am Freitag im Plus.