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Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Reich, reicher, am reichsten - aber hart erarbeitet. Wer sind die 30 bestbezahlten US-CEOs und wie viel mehr verdienen sie als ihre Mitarbeiter?

Ob Streaming, Halbleiter, Cloud-Software oder Bankgeschäft - unter den US-Firmen mit einem Jahresumsatz jenseits der Milliarden-Dollar-Grenze finden sich Konzerne aus praktisch jeder Branche, etwa Wayfair, Goldman Sachs, Apple oder Palo Alto Networks. Das folgende Ranking zeigt, wie viel die 30 bestbezahlten CEOs dieser Unternehmen verdienen und wie stark ihr Einkommen im Vergleich zu dem der Angestellten desselben Unternehmens abweicht. Stand der Daten ist der 05. Juni 2026.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch


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