Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 37 auf 65,50 Euro mehr als verdoppelt und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Letztlich dürften die Anleger erkennen, dass der Technologie-Investor mit seinem erfolgreichen Ansatz mehr wert sei als schlicht die Summe seiner Teile, schrieb Giles Thorne am Dienstagabend. Das Abchmelzen ("Great Unwind") des Konglomeratsabschlags habe bereits begonnen./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.