Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Porsche vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Konzernchef Oliver Blume habe die jüngsten Prognosesenkungen von VW und Porsche AG reflektiert, schrieb Romain Gourvil nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Er habe unter anderem erklärt, warum VW das Cashflow-Ziel auf Null gesenkt hat, während es beim Sportwagenbauer unverändert geblieben ist. Dies liege daran, dass die Nutzfahrzeugtochter Traton nun vollständig beim VW-Ausblick berücksichtigt werde./ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
41.22 €
|
Abst. Kursziel*:
16.45%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
41.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.93%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel MDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
23.09.25
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
23.09.25