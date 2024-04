NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG vor den Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe Analysten in einer Telefonkonferenz einen gedämpften Start ins neue Jahr bestätigt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Tiefpunkt für die Marge im ersten Quartal und kürzte daher seine Margenerwartung für das Gesamtjahr./ck/he;