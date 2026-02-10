Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’537 0.2%  SPI 18’698 0.1%  Dow 50’136 0.0%  DAX 25’009 0.0%  Euro 0.9126 -0.1%  EStoxx50 6’065 0.1%  Gold 5’051 -0.1%  Bitcoin 53’043 -1.4%  Dollar 0.7659 -0.1%  Öl 69.3 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Bayer10367293Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag
ON Semiconductor-Aktie deutlich leichter: Halbleiterhersteller enttäuscht beim Ergebnis
Alphabet-Aktie im KI-Zeitalter: Mega-Anleihe sorgt für neue Impulse
Philips-Aktie zieht an: Rückkehr in die Gewinnzone und neue Wachstumsziele
Siemens-Aktie freundlich: Fitch hält an Rating fest
Suche...

Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

23.90
CHF
1.20
CHF
5.31 %
10:18:04
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 08:46:37

Philips Sector Perform

Philips
23.99 CHF 5.71%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese seien alles in allem besser gewesen als erwartet, schrieb Natalia Webster in ihrer ersten Reaktion am Dienstag. Der Hersteller von Medizintechnik habe mit dem Umsatz, dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) und dem bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertroffen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Philips N.V. Sector Perform
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
26.69 € 		Abst. Kursziel*:
-6.33%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
26.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.91%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Philips N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Philips N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:15 Philips Overweight Barclays Capital
08:46 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
04.02.26 Philips Overweight Barclays Capital
22.01.26 Philips Buy UBS AG
16.01.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen