Philips Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese seien alles in allem besser gewesen als erwartet, schrieb Natalia Webster in ihrer ersten Reaktion am Dienstag. Der Hersteller von Medizintechnik habe mit dem Umsatz, dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) und dem bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertroffen./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Sector Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
26.69 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.33%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
26.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.91%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
|
31.01.26
|Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie (finanzen.net)
|
31.12.25
|Philips-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
04.11.25
|Philips-Aktie gefragt: Optimistischer für Marge (AWP)
|
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (AWP)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.25
|Die Expertenmeinungen zur Philips-Aktie im September 2025 (finanzen.net)
Analysen zu Philips N.V.
|09:15
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|24.44
|7.70%
