NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Kurzfristig traue er der Aktie keine großen Sprünge zu, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei wenig attraktiv, und das Wachstum des Pharmakonzerns in den kommenden fünf Jahren dürfte sich in Grenzen halten. Zwar gebe es in der Forschungs- und Entwicklungs-Pipeline einige Produkte, die den mittelfristigen Anlagehintergrund attraktiver machen könnten. Es brauche aber weitere Fortschritte, damit sich die Wahrnehmung der Aktie ändere./gl/edh;