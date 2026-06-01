Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Fokus im Onkologieportfolio sei zunächst auf Sigvotatug Vedotin gegen Lungenkrebs (NSCLC) gerichtet, schrieb Chris Schott in seinem am Montag vorliegenden KOmmentar anlässlich der ASCO-Krebstagung. Für das Krebsmittel, das zuletzt einige Fragen aufgeworfen habe, erwartet er NSCLC-Studiendaten im zweiten Halbjahr./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 30.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 26.18
|
Abst. Kursziel*:
14.59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 26.17
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.64%
|
Analyst Name::
Chris Schott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
31.05.26
|Mai 2026: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zu halten (finanzen.net)
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26.05.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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19.05.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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12.05.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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05.05.26
|Neue und alte Medikamente sorgen für überraschendes Wachstum bei Pfizer (AWP)
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05.05.26
|Überraschend starker Start: Neue Medikamente sorgen für Wachstum bei Pfizer - Aktie etwas fester (AWP)
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05.05.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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05.05.26
|Ausblick: Pfizer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Pfizer Inc.
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