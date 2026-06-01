Pfizer 20.52 CHF 0.98% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Fokus im Onkologieportfolio sei zunächst auf Sigvotatug Vedotin gegen Lungenkrebs (NSCLC) gerichtet, schrieb Chris Schott in seinem am Montag vorliegenden KOmmentar anlässlich der ASCO-Krebstagung. Für das Krebsmittel, das zuletzt einige Fragen aufgeworfen habe, erwartet er NSCLC-Studiendaten im zweiten Halbjahr./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 20:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 20:42 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.