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06.05.2026 14:58:42

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe ein gutes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Michael Yee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis je Aktie hätten die Konsensschätzungen überboten. Nun richte sich der Blick auf die in der Erforschung und Entwicklung befindlichen neuen Produkte./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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