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05.05.2026 20:13:59

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe einen soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick sei bestätigt worden, wobei er noch Luft nach oben sehe./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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