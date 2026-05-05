Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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05.05.2026 20:13:59
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe einen soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick sei bestätigt worden, wobei er noch Luft nach oben sehe./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 30.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 26.50
|
Abst. Kursziel*:
13.21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 26.44
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.46%
|
Analyst Name::
Chris Schott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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