NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Auch wenn die Phase-III-Studie des Pharmakonzerns zum Lyme-Impfstoff den vorab definierten primären Endpunkt nicht erreicht habe, sehe er dennoch künftige Zulassungschancen, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter anderem liege die Gesamtwirksamkeit bei 73 Prozent. Der Analyst ist dabei aufgrund der regulatorischen Flexibilität in der EU deutlich zuversichtlicher für eine Zulassung als in den USA./ck/rob;