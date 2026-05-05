Ausblick: Pfizer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pfizer präsentiert in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,722 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,520 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,84 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,72 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,96 USD, gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 61,38 Milliarden USD im Vergleich zu 62,58 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch/p>